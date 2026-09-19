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INTERNACIONAL Trump critica Suprema Corte por decisões sobre tarifas e cidadania A nova manifestação ocorre ainda cinco dias depois de a Corte impedir a entrada em vigor, antes das eleições legislativas de novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado a Suprema Corte do país por decisões contrárias ao governo nas áreas de tarifas e cidadania por nascimento. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que o tribunal "não teve a coragem de tornar a América grande novamente" e disse que as decisões custaram trilhões de dólares ao país, sem detalhar o cálculo.

"Nos últimos seis meses, com suas decisões falhas, políticas e ridículas sobre tarifas e cidadania por nascimento, custou aos Estados Unidos da América trilhões de dólares e prejudicou para sempre a forma como as pessoas se tornam cidadãs de nosso grande país", escreveu Trump. "Foi um capítulo triste na história da América, mas nós prevaleceremos."

Em fevereiro, a Suprema Corte decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) não dava ao presidente autoridade para impor as tarifas globais adotadas pelo governo. A decisão, por seis votos a três, levou a Casa Branca a recorrer a outras bases legais para manter parte de sua política comercial.

Na sexta-feira, Trump sancionou uma lei de sanções contra a Rússia que autoriza a aplicação de tarifas de até 100% sobre produtos de grandes compradores de petróleo e gás russos e de países que auxiliem Moscou a contornar sanções. A legislação concede ao presidente poderes tarifários expressos pelo Congresso.

Em junho, a Suprema Corte também rejeitou a tentativa do governo de restringir a cidadania por nascimento. O tribunal concluiu que a ordem executiva de Trump contrariava as regras de cidadania estabelecidas pela 14ª Emenda e pela legislação federal.

A nova manifestação ocorre ainda cinco dias depois de a Corte impedir a entrada em vigor, antes das eleições legislativas de novembro, de novas exigências do Serviço Postal para votos enviados pelo correio. Trump criticou a decisão na terça-feira e questionou publicamente integrantes do tribunal, inclusive ministros indicados por ele.

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