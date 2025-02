A- A+

EUA Trump suspende programa que previa rede de carregadores para carros elétricos em estradas dos EUA Iniciativa, aprovada pelo Congresso ainda na gestão de Joe Biden, previa US$ 5 bi em subsídios para as administrações estaduais

Estados americanos se surpreenderam com a decisão do governo de Donald Trump de suspender um programa de US$ 5 bilhões que previa a instalação de uma rede de carregadores para veículos elétricos em rodovias dos Estados Unidos. As informações são do jornal The Washington Post.

Um memorando da Administração Federal de Rodovias (FHWA, na sigla em inglês), divulgado na última quinta-feira, determinou que os estados suspendessem o Programa Nacional de Infraestrutura de Veículos Elétricos (NEVI).

A carta, endereçada aos diretores dos departamentos de transporte estaduais, determina que todos pontos do projeto aprovados pela administração do ex-presidente Joe Biden sejam interrompidos até que a atual gestão dê novas diretrizes, o que deve acontecer no segundo trimestre.

O programa foi aprovado pelo Congresso e tinha como objetivo preencher lacunas na rede nacional de carregamento de veículos elétricos e aumentar a confiança dos consumidores na compra dos veículos.

Pelas regras, os estados tinham que apresentar planos ao Departamento de Transportes sobre como usariam os recursos. Até agora, aproximadamente US$ 3,3 bilhões foram alocados aos estados e 55 estações foram construídas, de acordo com dados da empresa de análises Paren. Outras dezenas estavam previstas.

Alguns estados já pausaram os programas, enquanto ao menos três seguem cumprindo os contratos já existentes.

“As pessoas realmente sentem que precisam de uma infraestrutura de carregamento melhor antes de decidirem comprar ou alugar um veículo elétrico. Isso não tem nada a ver com promover a verdadeira escolha do consumidor. Isso vai, ativamente, limitar as opções", disse ao Post Patrick Murphy, diretor de políticas estaduais da Agência de Transportes do estado de Vermont, que vai suspender o programa após ter construído uma unidade de carregamento.

O Post ainda destaca que Trump sempre se posicionou contra o que chama de "mandato" para veículos elétricos, criticando os esforços de seu antecessor na criação de programas para incentivar as vendas dos veículos.

No primeiro dia após a posse, o republicano ordenou que o governo encerrasse o "Green New Deal", pacto do governo Biden para promover energias limpas.

Segundo o Post, a medida pode afetar severamente o setor de veículos elétricos, que vem tendo vendas mais lentas do que as previsões e pode perder incentivos fiscais do governo americano nos próximos meses.

Na véspera da divulgação do memorando, a Ford projetou um prejuízo de até US$ 5,5 bilhões este ano na divisão de carros elétricos.

Mesmo com a inclusão de Elon Musk no governo, como chefe do departamento de Eficiência Governamental, Trump continua criticando os veículos elétricos.

A Tesla foi uma das principais beneficiadas dos subsídios para carregadores e possui a maior rede de carregadores rápidos do país.

