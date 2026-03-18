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EUA

Trump suspende restrições ao transporte marítimo de petróleo durante guerra no Oriente Médio

Decisão suspenderia a proibição de navios de bandeira estrangeira transportarem carga entre portos dos EUA

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente americano, Donald Trump, suspendeu temporariamente nesta quarta-feira (18) uma lei marítima centenária para ajudar a aliviar os custos crescentes de energia desde que os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã mergulharam o Oriente Médio em guerra.

A decisão de Trump de conceder uma isenção de 60 dias da Lei Jones suspenderia a proibição de navios de bandeira estrangeira transportarem carga entre portos dos EUA durante o período.

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Essa medida visa mitigar "interrupções de curto prazo no mercado de petróleo" resultantes do conflito, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado.

"Essa ação permitirá que recursos vitais, como petróleo, gás natural, fertilizantes e carvão, fluam livremente para os portos americanos por 60 dias", explicou.

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