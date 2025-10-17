A- A+

MUNDO Trump: tarifas massivas sobre a China não são sustentáveis, mas não devem ficar assim O presidente norte-americano também confirmou que as negociações em andamento com Pequim estão "se saindo bem" e pretende se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as tarifas massivas de 100% sobre a China não são sustentáveis, mas que o comportamento chinês o "forçou" a implementá-las. Contudo, ao ser questionado, o norte-americano disse que as alíquotas não permanecerão no nível atual. Os comentários aconteceram em trecho de entrevista à Fox Business, divulgado nesta sexta-feira, 17.

"Sempre tive uma boa relação com o presidente Xi Jinping, mas a China se aproveitou de nós por anos", afirmou Trump. "Vamos ficar bem com a China, mas primeiro temos que conseguir um acordo justo para ambos os lados. Temos um adversário forte e eles só respeitam a força."

O presidente norte-americano também confirmou que as negociações em andamento com Pequim estão "se saindo bem" e que ainda pretende se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul, daqui a duas semanas.

A entrevista completa com a Fox Business será divulgada apenas no domingo, mas a emissora tem divulgado pequenos trechos ao longo de sua programação.



