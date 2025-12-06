A- A+

EUA Trump tem o poder de realizar ações militares "como achar melhor", diz secretário Hegseth afirmou que os ataques são justificados para proteger os cidadãos do país.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, defendeu neste sábado, 6, os ataques feitos por militares americanos a barcos usados supostamente para transporte de drogas, no Pacífico.

Segundo ele, o presidente Donald Trump tem o poder de realizar ações militares "como achar melhor" para defender os americanos.



Hegseth descartou as críticas feitas pela comunidade internacional, afirmando que os ataques são justificados para proteger os cidadãos do país.

"Se você trabalha para uma organização terrorista designada e traz drogas para este país em um barco, nós vamos encontrá-lo e afundá-lo. Não tenha dúvidas sobre isso", disse Hegseth, reforçando que Trump "pode e tomará ações militares decisivas como achar melhor para defender os interesses de nossa nação".



O ataque mais recente elevou o número de mortos para, pelo menos, 87 pessoas. Parlamentares têm pedido ao governo mais respostas sobre o caso e a justificativa legal para a realização dos ataques.

