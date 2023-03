A- A+

A atriz pornô Stormy Daniels, que pode levar ao indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump por conta de um suposto caso de suborno, revelou, em livro lançado em 2018, que Trump teria um "pênis incomum".



Em "Full Disclosure" ("Revelação Completa", em português), Stormy fala sobre sua decisão de, durante a campanha eleitoral de 2016 nos EUA, tornar público o suposto caso que teve com Trump, que teria começado em 2006.

O livro traz detalhes dos encontros que os dois supostamente tiveram, incluindo descrições da anatomia do ex-presidente. Trump, apesar dos relatos de Stormy, nega que tenha mantido relações sexuais com ela. Sobre o primeiro encontro que tiveram, em 2006, Stormy escreveu: "Talvez tenha sido o sexo menos impressionante que eu já fiz, mas claramente ele não compartilhou dessa opinião".

A atriz também afirma que Trump tem um pênis "menor que a média", apesar de não ser "absurdamente pequeno". "Ele sabe que tem um pênis incomum. Tem um grande cogumelo na cabeça", diz o livro.

"Eu fiquei lá deitada, preocupada de que seria fodida por um cara com um pelos pubianos do Ieti e um pinto que parecia o personagem de cogumelo do [jogo de videogame] Mario Kart", seguem as descrições da biografia da atriz. Depois daquele encontro, sempre que via Trump na televisão [ele era apresentador do reality show "O Aprendiz"], Stormy disse que se lembrava daquela ocasião. "'Eu fiz sexo com isto', dizia para mim. Eca", escreveu a atriz.

Suborno pode levar a indiciamento criminal de Trump

Apesar do enredo banal, a cadeia de eventos desencadeada pelo encontro que a atriz pornô Stormy Daniels diz que teve com Donald Trump em 2006 está perto de provocar uma consequência histórica: o primeiro indiciamento criminal de um ex-presidente americano.

O promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sinalizou que está preparando o pedido de acusação criminal contra o ex-presidente. A expectativa é de que Trump seja acusado por esconder o pagamento de US$ 130 mil (mais de R$ 680 mil) em suborno para a atriz feito por Michael Cohen, advogado pessoal dele, às vésperas da eleição presidencial de 2016.

O ex-presidente negou ter mantido relações sexuais com Daniels e disse que não fez nada de errado. Trump, que pretende disputar a candidatura republicana nas próximas eleições presidenciais deixou claro que um indiciamento será interpretado como “caça às bruxas” e que usará o caso para insuflar os apoiadores. No sábado, ele previu que será “preso” e pediu protestos contra a medida.

A principal testemunha de acusação deve ser Cohen, que se declarou culpado em agosto de 2018 e admitiu que ajudou subornar a atriz, além de uma ex-modelo da revista Playboy, para proteger a campanha presidencial de Trump.

