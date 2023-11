Trump tenta ofuscar terceiro debate republicano para eleições presidenciais nos EUA

A- A+

Os candidatos republicanos às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 realizam, nesta quarta-feira (8), seu terceiro debate televisado sem Donald Trump, o favorito nas pesquisas, que está mais uma vez disposto a roubar o protagonismo de seus oponentes.

Como já havia feito nos dois anteriores, o ex-presidente optou por não participar do debate realizado em Miami, Flórida, por considerá-lo um exercício inútil devido à sua grande vantagem nas pesquisas.

O bilionário e seus concorrentes enfrentarão uma série de primárias a partir de 15 de janeiro. O vencedor disputará as eleições de novembro com o candidato democrata, provavelmente o presidente Joe Biden.

Apesar das quatro acusações contra ele, Trump liderou atualmente a corrida republicana, com cerca de 58% nas pesquisas. Um feito feito graças a uma enorme base de apoiadores que permanecem fiéis acontecem o que acontecer.

Comício próximo e simultâneo

O septuagenário, conhecido por suas provocações, decidiu realizar um comício nesta quarta-feira, quase na mesma hora do debate republicano e a apenas 18 quilômetros de distância.

O local escolhido, a cidade de Hialeah, próxima a Miami, é um reduto republicano onde mais de 95% da população se identifica como latina.

Trata-se de mais um aceno de Trump à influente comunidade hispânica da Flórida. Em junho, logo após sua acusação em um tribunal federal de Miami, ele se encontrou com uma multidão no restaurante Versailles, um local emblemático da comunidade cubana na cidade.

Enquanto o ex-presidente ignora seus adversários, eles - quatro homens e uma mulher - tentam durante o debate resolver uma questão crucial: como se destacam diante de um Trump que monopoliza toda a atenção midiática com suas declarações, ataques e problemas legais?

É uma pergunta que ninguém poderia responder até o momento, começando pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que foi considerado por meses como um possível sucessor de Trump, mas que caiu nas pesquisas.

DeSantis, de 45 anos, conhecido por suas posições muito conservadoras em questões como aborto, direitos LGBT e imigração, está 45 pontos atrás de Trump, de acordo com o agregador de pesquisas RealClearPolitics.

"Apoio inabalável a Israel"

A ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, atualmente em terceiro lugar, tem cerca de 9% das intenções de voto.

As opiniões dessa mulher de 50 anos sobre aborto e diplomacia chamaram a atenção nos debates anteriores, embora o formato, com até oito candidatos no palco, frequentemente levasse todos a falarem ao mesmo tempo.

Agora, com três candidatos a menos, o debate pode ser “mais construtivo”, disse nesta terça-feira à AFP o empresário Vivek Ramaswamy, uma nova figura emergente da direita americana.

O senador Tim Scott e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, um dos poucos críticos abertos de Donald Trump, completaram o painel na noite desta quarta-feira.

O Partido Republicano decidiu organizar este debate em colaboração com a influente Coalizão Judaica Republicana.

É uma forma de reafirmar seu "apoio inabalável a Israel e à comunidade judaica", afirmou a líder do partido, Ronna McDaniel, após um fim de semana marcado por manifestações nos Estados Unidos em apoio a um cessar-fogo em Gaza.

