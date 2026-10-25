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EUA

Trump: travessias ilegais para os EUA caíram para zero em 18 meses

O republicano disse ainda que chegou a conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as ondas de imigração no país europeu

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Trump acusou Biden de "deixar entrar" no território americano 11.888 assassinos e pessoas "muito perigosas".Trump acusou Biden de "deixar entrar" no território americano 11.888 assassinos e pessoas "muito perigosas". - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à Fox News que as travessias ilegais na fronteira caíram para zero nos últimos 18 meses e que sua administração removeu "criminosos perigosos" que entraram durante o mandato do ex-presidente Joe Biden.

"Biden deixou entrar 25 milhões de pessoas. Conseguimos tirar muitos deles", disse. Trump acusou Biden de "deixar entrar" no território americano 11.888 assassinos e pessoas "muito perigosas".

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O republicano disse ainda que chegou a conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as ondas de imigração no país europeu. "Você está destruindo a França. Você está deixando pessoas que odeiam o seu país entrarem", afirmou a Macron.

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