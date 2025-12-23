Ter, 23 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

Trump triplica bônus para migrantes que deixarem os EUA no Natal

Os migrantes que voltarem para casa no Natal receberão bônus de 3.000 dólares

Agentes federais mascarados caminham por um corredor do Tribunal de Imigração da Praça Federal de Nova YorkAgentes federais mascarados caminham por um corredor do Tribunal de Imigração da Praça Federal de Nova York - Foto: Charly Triballeau / AFP

O governo do presidente Donald Trump triplicou, de US$ 1.000 para US$ 3.000 (de R$ 5,5 mil para R$ 16,6 mil), o que chama de um "bônus" para cada migrante em situação irregular que deixar os Estados Unidos voluntariamente, mas apenas durante a temporada natalina.

As autoridades dos Estados Unidos implantaram, em maio deste ano, uma campanha de "autodeportação", na qual os migrantes sem permissão de residência podem deixar o país em troca de 1.000 dólares, mais os custos da viagem.

Mas até "o fim do ano", esta quantia "para voltar para casa no Natal" subirá para 3.000 dólares, diz a página na internet do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

"Os estrangeiros em situação ilegal que não aproveitarem esta oferta especial só terão uma alternativa: serão detidos, expulsos e não poderão voltar nunca mais aos Estados Unidos", acrescentou o departamento chefiado por Kristi Noem.

Desde que voltou ao poder, em janeiro, Trump implementou uma campanha contra a imigração irregular, com expulsões em massa, e endureceu consideravelmente as condições de entrada nos Estados Unidos e a concessão de vistos.

