EUA Trump troca foto de Biden por "caneta automática" na Casa Branca Republicano e seus aliados no Congresso asseguram que o "autopen" fazia parte de um plano para ocultar a deterioração cognitiva de seu antecessor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou Joe Biden nesta quarta-feira (24) ao colocar uma foto de uma "autopen" — uma caneta automática — em vez de uma de seu antecessor, na nova galeria de retratos presidenciais na Casa Branca.

Trump acusa Biden de ter utilizado excessivamente esta máquina que serve para assinar automaticamente indultos e outros documentos.

O republicano e seus aliados no Congresso asseguram que o "autopen" fazia parte de um plano para ocultar a deterioração cognitiva de seu antecessor.

A foto, em preto em branco, mostra um "autopen" (caneta automática) e a assinatura de Biden em um papel, em vez do retrato do ex-presidente democrata, na nova "Calçada da Fama", localizada na colunata que margeia o Roseiral da Casa Branca.

"A Calçada da Fama Presidencial chegou à colunata da Ala Oeste. Esperem só para vê-la...", publicou no X a assessora de Comunicações de Trump, Margo Martin, junto com um vídeo da nova exposição.

A câmera percorre uma fileira de retratos em preto e branco, emoldurados em ouro, pendurados ao longo da colunata, até chegar finalmente à imagem do autopen representando Biden.

A Casa Branca publicou separadamente uma foto do próprio Trump — cujas fotos como 45º e 47º presidente dos Estados Unidos estão em ambos os lados de Biden — observando a nova adição.

O retrato da assinatura do democrata estará visível para os convidados que participarão de um jantar na noite desta quarta no Roseiral, que o mandatário republicano pavimentou como parte de uma série de renovações na Casa Branca.

O presidente de 79 anos ataca seu antecessor de 82 anos de forma reiterada, tentando culpá-lo por uma série de problemas, incluindo a inflação e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Trump realizou várias mudanças significativas na decoração da Casa Branca, que tem mais de 200 anos.

O republicano alterou o visual do Salão Oval com ornamentos dourados, instalou enormes mastros de bandeira e agora está construindo um salão de festas gigante, aparentemente financiado do próprio bolso.

Também moveu um quadro do democrata Barack Obama de seu lugar original e, rompendo com a tradição, pendurou vários retratos de si mesmo na Casa Branca.

Trump também mostrou um senso de humor peculiar: na entrada do Salão Oval há a reprodução de uma capa de jornal que exibe o seu "mugshot", a fotografia feita pela polícia de Atlanta (Geórgia) em 2023.

