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Trump: 'vamos encher as reservas estratégicas dos EUA com petróleo venezuelano'
Presidente americano afirmou ainda que o processo de "topping out" começará em breve
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, em publicação na rede social Truth Social, que uma das primeiras medidas que pretende adotar com o petróleo venezuelano será recompor as reservas estratégicas de petróleo dos EUA.
"Uma das coisas que vou fazer com o petróleo venezuelano é encher as reservas nacionais estratégicas, que, por causa do Sleepy sonolento Joe Biden, foram praticamente esvaziadas", escreveu Trump.
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O presidente americano afirmou ainda que o processo de "topping out", expressão utilizada para indicar o preenchimento ou recomposição das reservas, começará em breve. "Isso é um presente da Venezuela para o povo dos Estados Unidos", afirmou.