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Trump: 'vamos encher as reservas estratégicas dos EUA com petróleo venezuelano'

Presidente americano afirmou ainda que o processo de "topping out" começará em breve

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, em publicação na rede social Truth Social, que uma das primeiras medidas que pretende adotar com o petróleo venezuelano será recompor as reservas estratégicas de petróleo dos EUA.

"Uma das coisas que vou fazer com o petróleo venezuelano é encher as reservas nacionais estratégicas, que, por causa do Sleepy sonolento Joe Biden, foram praticamente esvaziadas", escreveu Trump.

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O presidente americano afirmou ainda que o processo de "topping out", expressão utilizada para indicar o preenchimento ou recomposição das reservas, começará em breve. "Isso é um presente da Venezuela para o povo dos Estados Unidos", afirmou.

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