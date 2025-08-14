Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Trump vê 25% de chance de fracasso em reunião com Putin e ameaça sanção se guerra seguir

Em entrevista, o republicano avisou que autorizará novas sanções contra Moscou se a reunião não for bem-sucedida

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu haver 25% de chance de o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fracassar no esforço para encerrar a guerra da Ucrânia.

Em entrevista à Fox News, o republicano avisou que autorizará novas sanções contra Moscou se a reunião não for bem-sucedida em acabar com o conflito.

Leia também

• Trump diz não saber se haverá cessar-fogo imediato na Ucrânia após encontro com Putin

• Melania Trump ameaça processar Hunter Biden por US$ 1 bilhão após comentário sobre Epstein

• Rubio tem "esperanças" sobre cúpula Trump-Putin no Alasca

Apesar disso, Trump buscou conter as expectativas mais otimistas para a conversa. Segundo ele, o encontro apenas prepara o terreno para uma segunda reunião, esta potencialmente com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Quero um acordo de paz o mais rápido possível, mas com base nos resultados desta reunião, decidirei se convidarei o presidente Zelensky", ressaltou.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter