GUERRA Trump vê condição de segurança em Ormuz e diz que ataques dos EUA ao Irã ainda não terminaram O presidente voltou a afirmar que a ofensiva militar dos EUA contra o Irã tem sido intensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita haver condições de segurança para a navegação no Estreito de Ormuz e disse que companhias petrolíferas deveriam continuar utilizando a rota, apesar da escalada do conflito com o Irã. Segundo ele, é possível ver "grande segurança" na passagem estratégica para o comércio global de petróleo.

Em comentários a jornalistas ao deixar da Casa Branca para cumprir agenda externa, Trump buscou transmitir confiança sobre a situação no Golfo e minimizou temores de que o Irã tenha instalado minas na região. Questionado sobre o tema, disse que Washington não acredita que isso tenha ocorrido. O presidente também afirmou que as forças americanas reduziram significativamente as capacidades militares de Teerã no mar. "Eliminamos praticamente todos os navios iranianos que instalam minas", declarou.

Trump voltou a afirmar que a ofensiva militar dos EUA contra o Irã tem sido intensa. "Estamos atingindo o Irã com muita força", disse, acrescentando que o país "não tem mais força aérea, marinha e nem líderes". Ainda assim, sinalizou que as operações militares podem continuar. "Ainda não terminamos" os ataques ao país persa, afirmou.

Segundo o presidente, Washington mantém margem para ampliar a ofensiva. "Os EUA poderiam atacar ainda mais alvos no Irã se quiséssemos", disse, acrescentando que o país está "deixando certas coisas no Irã que poderíamos destruir".

Trump afirmou também que conversou com líderes de vários países sobre a situação envolvendo Teerã e disse não estar preocupado com a possibilidade de um ataque terrorista em território americano apoiado pelo Irã.

