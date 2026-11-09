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Conflito Trump vê "impulso positivo" para acordo com Irã após receber primeiro-ministro do Catar As negociações para evitar uma retomada dos ataques se intensificaram nos últimos dias, apesar das ameaças veladas de Trump de voltar a bombardear o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que há um "impulso positivo" para alcançar um acordo que ponha fim à guerra com o Irã, após se reunir com o primeiro-ministro do Catar na Casa Branca.

As negociações para evitar uma retomada dos ataques se intensificaram nos últimos dias, apesar das ameaças veladas de Trump de voltar a bombardear o Irã.

Embora uma retomada dos ataques contra o Irã seja "pouco provável", os Estados Unidos continuam "dispostos a intervir", afirmou Trump na rede Truth Social, após seu encontro com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Trump acrescentou que as potências do Golfo querem manter o status quo.

No domingo, o presidente americano já havia afirmado à CNN que uma retomada da guerra com o Irã era "muito improvável (...) Depende de eles assinarem ou não um acordo".

A versão iraniana, porém, é completamente diferente da apresentada por Trump. "Parem de inventar notícias falsas sobre conversas imaginárias", escreveu no X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezai.

"A guerra no Irã já destruiu o governo americano", acrescentou, em referência à dura derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato realizadas em 3 de novembro nos Estados Unidos, quando o presidente e seus correligionários perderam o controle das duas Casas do Congresso.

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