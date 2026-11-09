Trump vê "impulso positivo" para acordo com Irã após receber primeiro-ministro do Catar
As negociações para evitar uma retomada dos ataques se intensificaram nos últimos dias, apesar das ameaças veladas de Trump de voltar a bombardear o Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que há um "impulso positivo" para alcançar um acordo que ponha fim à guerra com o Irã, após se reunir com o primeiro-ministro do Catar na Casa Branca.
As negociações para evitar uma retomada dos ataques se intensificaram nos últimos dias, apesar das ameaças veladas de Trump de voltar a bombardear o Irã.
Embora uma retomada dos ataques contra o Irã seja "pouco provável", os Estados Unidos continuam "dispostos a intervir", afirmou Trump na rede Truth Social, após seu encontro com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.
Trump acrescentou que as potências do Golfo querem manter o status quo.
Leia também
• Chefe do UFC rejeita cargo de porta-voz da Casa Branca oferecido por Trump
• Trump alega fraude sem provas nas eleições de meio de mandato dos EUA
• Com derrota no Congresso, Trump aposta em diplomacia e exalta diálogo com Xi Jinping
No domingo, o presidente americano já havia afirmado à CNN que uma retomada da guerra com o Irã era "muito improvável (...) Depende de eles assinarem ou não um acordo".
A versão iraniana, porém, é completamente diferente da apresentada por Trump. "Parem de inventar notícias falsas sobre conversas imaginárias", escreveu no X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezai.
"A guerra no Irã já destruiu o governo americano", acrescentou, em referência à dura derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato realizadas em 3 de novembro nos Estados Unidos, quando o presidente e seus correligionários perderam o controle das duas Casas do Congresso.