DIPLOMACIA Trump viaja à Ásia com foco em acordos com a China O presidente americano vai assinar um acordo comercial com o país anfitrião e assistir à assinatura do acordo de paz entre Tailândia e Camboja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia nesta sexta-feira (23) um giro pela Ásia, cujo ponto alto será um encontro com o líder chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Essa será a primeira visita de Trump à região desde que foi reeleito. Ela terá início na manhã de domingo (horário local), com sua chegada à Malásia à convite da reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente americano vai assinar um acordo comercial com o país anfitrião e assistir à assinatura do acordo de paz entre Tailândia e Camboja, um dos oito conflitos mundiais cujas negociações ele mediou.

Encontro com Lula

Em Kuala Lumpur, Trump deve se reunir também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes oficiais dos dois países, em meio à tensão diplomática causada pela sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, criticada por Washington.

Os Estados Unidos aplicam atualmente tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, e Lula pediu publicamente o fim desse regime punitivo.

Trump viajará em seguida a Tóquio, onde vai se reunir com a nova primeira-ministra conservadora, Sanae Takaichi. O Japão escapou do pior das tarifas que Washington impôs a países de todo o mundo, mas Trump pretende que o país interrompa as importações de energia russa e aumente os gastos com defesa.

O ponto alto da viagem deve acontecer na Coreia do Sul, aonde Trump deve chegar no próximo dia 29 e se reunir com Xi no mesmo dia. Esse será o primeiro encontro entre os líderes das duas maiores potências do mundo desde que Trump retornou ao poder, em janeiro.

O presidente americano disse ontem que espera chegar a um acordo com Xi sobre "tudo", e que o líder chinês possa exercer uma "grande influência" sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar a guerra na Ucrânia.

Analistas alertam que não se deve esperar avanços significativos. "A reunião será um momento de balanço, e não um ponto de inflexão na relação", disse Ryan Hass, pesquisador do Instituto Brookings.

Coreia do Norte

A Coreia do Norte também vai estar em pauta. O país lançou ontem vários mísseis balísticos.

Funcionários informaram hoje que a Coreia do Sul suspendeu as visitas a parte da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias, o que aumentou as especulações sobre um encontro entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O presidente americano disse que espera se reunir novamente com Kim, com quem se encontrou diversas vezes em seu primeiro mandato, mas não houve confirmação da Casa Branca.

