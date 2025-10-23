Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Trump viaja à Ásia com foco em acordos com a China

O presidente americano vai assinar um acordo comercial com o país anfitrião e assistir à assinatura do acordo de paz entre Tailândia e Camboja

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia nesta sexta-feira (23) um giro pela Ásia, cujo ponto alto será um encontro com o líder chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Essa será a primeira visita de Trump à região desde que foi reeleito. Ela terá início na manhã de domingo (horário local), com sua chegada à Malásia à convite da reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente americano vai assinar um acordo comercial com o país anfitrião e assistir à assinatura do acordo de paz entre Tailândia e Camboja, um dos oito conflitos mundiais cujas negociações ele mediou.

Leia também

• Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao

• Trump viaja à Ásia e pode se encontrar com Lula na Malásia

• Lula defende comércio livre e aproximação entre Brasil e Ásia durante visita à Indonésia

Encontro com Lula 
Em Kuala Lumpur, Trump deve se reunir também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes oficiais dos dois países, em meio à tensão diplomática causada pela sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, criticada por Washington.

Os Estados Unidos aplicam atualmente tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, e Lula pediu publicamente o fim desse regime punitivo.

Trump viajará em seguida a Tóquio, onde vai se reunir com a nova primeira-ministra conservadora, Sanae Takaichi. O Japão escapou do pior das tarifas que Washington impôs a países de todo o mundo, mas Trump pretende que o país interrompa as importações de energia russa e aumente os gastos com defesa.

O ponto alto da viagem deve acontecer na Coreia do Sul, aonde Trump deve chegar no próximo dia 29 e se reunir com Xi no mesmo dia. Esse será o primeiro encontro entre os líderes das duas maiores potências do mundo desde que Trump retornou ao poder, em janeiro.

O presidente americano disse ontem que espera chegar a um acordo com Xi sobre "tudo", e que o líder chinês possa exercer uma "grande influência" sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar a guerra na Ucrânia.

Analistas alertam que não se deve esperar avanços significativos. "A reunião será um momento de balanço, e não um ponto de inflexão na relação", disse Ryan Hass, pesquisador do Instituto Brookings.

Coreia do Norte 
A Coreia do Norte também vai estar em pauta. O país lançou ontem vários mísseis balísticos.

Funcionários informaram hoje que a Coreia do Sul suspendeu as visitas a parte da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias, o que aumentou as especulações sobre um encontro entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O presidente americano disse que espera se reunir novamente com Kim, com quem se encontrou diversas vezes em seu primeiro mandato, mas não houve confirmação da Casa Branca.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter