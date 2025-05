A- A+

diplomacia Trump viaja para Arábia Saudita em importante passagem pelo Oriente Médio O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza terá grande peso nessa primeira grande viagem do segundo mandato do republicano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu nesta segunda-feira (12) rumo à Arábia Saudita naquela que classificou como uma viagem "histórica" pelo Oriente Médio, combinando diplomacia sobre Gaza e Irã com importantes acordos comerciais.

O Air Force One decolou da Base Conjunta Andrews, perto de Washington, para uma viagem que incluirá visitas ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos, e possivelmente conversas na Turquia sobre a guerra na Ucrânia.

O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza terá grande peso nessa primeira grande viagem do segundo mandato do republicano. Como sinal de avanços, o refém americano-israelense Edan Alexander foi libertado e entregue à Cruz Vermelha justamente quando Trump embarcava no avião presidencial.

"É uma grande notícia", disse Trump na Casa Branca pouco antes de partir. "Ele está voltando para casa com os pais, o que é uma grande notícia. Achavam que ele estava morto."

Nas últimas semanas, Trump pareceu esfriar seus esforços para pôr fim à guerra em Gaza, apesar de, antes de assumir o cargo, ter se gabado de que conseguiria encerrar o conflito rapidamente.

Ele também tem demonstrado crescentes desacordos com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre Gaza, bem como sobre os ataques contra os rebeldes huthis no Iêmen e sobre como lidar com o programa nuclear iraniano.

Trump afirmou que estavam ocorrendo "resultados muito bons" nas conversas entre Washington e Teerã, embora tenha acrescentado que o Irã "não pode ter uma arma nuclear".

O presidente disse esperar que houvesse mais avanços em Gaza durante sua viagem ao Golfo, destacando que sua excursão inclui "três países principais" da região.

"Espero que também consigamos libertar outros reféns", declarou ao ser questionado se previa mais progressos rumo a um cessar-fogo no conflito.

O Hamas pediu a Trump que continuasse com "os esforços" para pôr fim à guerra após a libertação do refém Alexander, enquanto Netanyahu afirmou que enviaria mediadores ao Catar na terça-feira para dar continuidade às negociações.

O Catar, intermediário-chave nas negociações em torno de Gaza, também está no centro de uma discussão ética que surgiu antes da partida de Trump.

O estado petrolífero ofereceu doar um novo avião Air Force One a Trump depois que o mandatário se queixou de que as aeronaves atuais estavam demorando demais para serem substituídas.

Quando perguntado sobre as questões éticas e de segurança relacionadas a esse presente caro, Trump disse nesta segunda-feira que seria "estúpido" recusá-lo.

O presidente também afirmou que poderia mudar seus planos e voar para Istambul na quinta-feira, caso as conversas entre Rússia e Ucrânia ocorram lá e avancem.

