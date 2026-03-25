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diplomacia Trump viajará a Pequim nos dias 14 e 15 de maio O presidente republicano disse que autoridades americanas e chinesas estavam "finalizando os preparativos" para as visitas "históricas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Pequim nos dias 14 e 15 de maio, após um adiamento da cúpula com seu par chinês, Xi Jinping, por causa da guerra no Oriente Médio, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (25).

"Tenho o prazer de anunciar que o tão aguardado encontro do presidente Trump com o presidente Xi na China será realizado em Pequim nos dias 14 e 15 de maio", explicou a porta-voz presidencial, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa.

Trump receberá depois Xi e sua esposa no fim do ano na Casa Branca.

Trump disse em sua plataforma Truth Social que autoridades americanas e chinesas estavam "finalizando os preparativos" para as visitas "históricas" a Pequim e Washington.

"Estou ansioso para passar tempo com o presidente Xi no que será, tenho certeza, um evento monumental", acrescentou Trump.

O mandatário americano tinha previsto viajar a Pequim entre 31 de março e abril, pela primeira vez em seu segundo mandato, para uma cúpula destinada a redefinir os laços comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Ambos os líderes se reuniram na Coreia do Sul em outubro, à margem de uma cúpula regional, e acordaram uma trégua na guerra comercial desencadeada pelas amplas tarifas globais de Trump.

Mas Trump disse em 16 de março que havia pedido à China para adiar a reunião a fim de lidar com a guerra no Oriente Médio.

"Devido à guerra, quero estar aqui, tenho que estar aqui, é o que sinto. E por isso pedimos adiá-la por mais ou menos um mês", disse Trump aos jornalistas naquele momento.

A Casa Branca evitou comentar se o reagendamento formal da visita significava que Trump esperava que a guerra com o Irã, um dos aliados geopolíticos mais próximos da China, terminasse até lá.

"Sempre calculamos aproximadamente de quatro a seis semanas (para a duração das operações militares contra o Irã), então podem fazer as contas", acrescentou a porta-voz Karoline Leavitt.

"O presidente Xi entendeu que é muito importante que o presidente esteja aqui durante todas essas operações de combate neste momento", afirmou.

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