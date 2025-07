Trump visita o Texas para avaliar danos das enchentes que mataram mais de 120 pessoas

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao Texas nesta sexta-feira para ver a devastação causada pelas inundações, que mataram mais de 120 pessoas e deixaram 170 desaparecidos. Com sua comitiva, Trump e a esposa, Melania, visitarão Kerrville, no condado de Kerr, o mais afetado, onde foram registrados pelo menos 96 mortos.

No entanto, em meio ao debate sobre os planos do governo Trump de abolir a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês), o republicano se esquivou das perguntas sobre o assunto antes de entrar no Força Aérea Um rumo ao Texas.

— Estaremos lá com algumas das famílias das vítimas — disse Trump. O que aconteceu é algo horrível.

Espera-se que Trump faça um passeio aéreo por algumas das áreas mais afetadas, incluindo o condado de Kerr, uma popular área turística a noroeste de San Antonio com cerca de 50 mil residentes. A Casa Branca também informou que ele visitará o centro estadual de operações de emergência para se reunir com socorristas e parentes das vítimas.

A busca por mais de 170 pessoas desaparecidas, incluindo cinco meninas que estavam em um acampamento de verão, entrou em seu oitavo dia. Equipes de resgate vasculham escombros, mas, como ninguém foi encontrado vivo esta semana, teme-se que o número de mortos aumente.

O presidente está viajando para o Texas com Brooke Rollins, secretário da Agricultura, Scott Turner, secretário da Habitação, a administradora de pequenas empresas Kelly Loeffler e os senadores John Cornyn e Ted Cruz, do Texas, além de outros.

As enchentes, entre as mais mortais dos Estados Unidos nos últimos anos, também reabriram questões sobre os planos de Trump de eliminar gradualmente a FEMA. Seu desejo era de que a FEMA "desaparecesse", uma das primeiras mensagens de seu segundo mandato.

Durante uma visita em janeiro à Carolina do Norte, devastada por uma tempestade, ele previu que seu governo "recomendaria que a FEMA desaparecesse e que pagássemos diretamente, uma porcentagem, ao estado, e o estado deveria resolver a situação".

No entanto, o Washington Post informou nesta sexta-feira que o governo Trump recuou dos planos de abolir a FEMA, mas autoridades do governo continuam se esquivando de perguntas sobre o futuro da agência — e muitos ainda pedem reformas sérias.

Nesta semana, perguntada se a Casa Branca continuará trabalhando para fechar a Fema, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, não respondeu.

No último domingo, porém, Trump adotou um tom diferente. Quando perguntado se ele ainda planejava eliminar a Fema neste ano, ele disse: "No momento, eles estão ocupados trabalhando, então vamos deixar por isso mesmo".

A Casa Branca criou um conselho de revisão para supervisionar as mudanças na agência, que já se reuniu duas vezes, inclusive esta semana. O conselho deve emitir um relatório com recomendações em novembro, de acordo com uma autoridade da Casa Branca.

Outra porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, sugeriu nesta sexta-feira que a agência será "reformada" após essa revisão — uma mudança de retórica em relação à eliminação completa da agência.

“É provável” que o Condado de Kerr “sofra uma inundação no próximo ano”, concluíram autoridades municipais e do condado em um relatório para a Fema, divulgado em outubro do ano passado. Tais inundações, acrescentaram, podem representar um perigo particular para pessoas em “estruturas precárias” e resultar em “aumento de danos, ferimentos ou perda de vidas”.

Uma solução, observaram autoridades do condado, seria um sistema de alerta de enchentes que pudesse alertar os moradores sobre a elevação das águas. Mas, quando as águas da enchente atingiram o Rio Guadalupe na manhã de 4 de julho, nenhum sistema de alarme havia sido instalado no Condado de Kerr.

A falta de um sistema de alerta no condado, apesar das repetidas tentativas de financiá-lo, está agora a ser alvo de escrutínio, no meio de questões sobre se a inação do governo deixou as pessoas mais vulneráveis às inundações na região de Texas Hill Country. Embora a natureza da tempestade durante a noite tenha causado desafios evidentes, o potencial para uma inundação catastrófica era amplamente conhecido.

No entanto, nem as autoridades do condado, nem as estaduais, nem as federais tomaram as medidas que muitos especialistas e líderes locais consideravam que poderiam ter tornado as pessoas mais seguras.

