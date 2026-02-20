A- A+

relações internacionais Trump visitará China entre 31 de março e 2 de abril A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul

O presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abril, informou a Casa Branca nesta sexta-feira, 20. Segundo rumores, o republicano e o presidente chinês, Xi Jinping, avaliam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado.

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul, onde Trump concordou em reduzir as tarifas sobre a China em troca do compromisso por Pequim em reprimir o comércio ilícito de fentanil.

A proximidade do encontro acontece também à luz da derrubada pela Suprema Corte americana das tarifas impostas pelo republicano com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).



