Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
relações internacionais

Trump visitará China entre 31 de março e 2 de abril

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abrilO presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abril - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abril, informou a Casa Branca nesta sexta-feira, 20. Segundo rumores, o republicano e o presidente chinês, Xi Jinping, avaliam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado.

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul, onde Trump concordou em reduzir as tarifas sobre a China em troca do compromisso por Pequim em reprimir o comércio ilícito de fentanil.

A proximidade do encontro acontece também à luz da derrubada pela Suprema Corte americana das tarifas impostas pelo republicano com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).
 

Leia também

• Trump promete assinar um decreto com tarifa global de 10% após decisão da Suprema Corte

• Suprema Corte dos EUA reforça poder do Congresso do país ao derrubar tarifas de Trump

• Lula diz que Trump "age como se estivesse em um programa de TV", mas no privado é "tranquilo"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter