GUERRA DO IRÃ X ISRAEL Trump viu informações de que Irã estava a semanas de ter uma arma nuclear, diz Casa Branca Segundo a secretária de Imprensa, "o mundo inteiro deveria ficar satisfeito com o ataque"

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, viu informações de que o Irã "estava a semanas de ter uma arma nuclear" e, por isso, atacou o país do Oriente Médio.



Em entrevista para a Fox News, nesta segunda-feira (23) ela disse que os Estados Unidos estão mais seguros hoje, após a ofensiva, e que "o mundo inteiro deveria ficar satisfeito com o ataque".



"O povo iraniano pode pressionar a mudança do regime iraniano. Trump é primeiro presidente com coragem para parar o Irã, ele evitou um conflito nuclear", pontuou, ao defender que o presidente americano quer "um Oriente Médio pacífico", mas que, às vezes, é preciso utilizar a força para atingir esse objetivo

De acordo com Leavitt, são falsas as alegações de que democratas não foram avisados antes de ataques. Ela ainda disse que Trump "não tem maior responsabilidade" do que proteger o país e os americanos de ameaças, e que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam atingir a meta de 5% de gastos com defesa.



