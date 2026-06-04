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Guerra Trump: Vocês ainda vão descobrir sobre o que é acordo com Irã; Ormuz reabrirá imediatamente Trump também negou "querer encontrar" o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mas disse que uma reunião pode acontecer se um acordo de paz for alcançado

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que vê bom progresso nas negociações de paz com o Irã, mas se recusou a dar detalhes ao ser questionado por repórteres na Casa Branca na tarde desta quinta-feira (4).

"Vocês ainda vão descobrir sobre o que é o acordo com o Irã, mas posso adiantar que um dos pontos é a reabertura imediata do Estreito de Ormuz", afirmou.

Trump também negou "querer encontrar" o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mas disse que uma reunião pode acontecer se um acordo de paz for alcançado. "Vamos ver, algumas pessoas sugeriram isso".

O republicano, contudo, repetiu que não negociará as condições para que Teerã interrompa o programa nuclear e disse que não é necessário um acordo para tomar o urânio enriquecido, embora prefira a entrega por vias diplomáticas. "Somente dois países podem transformar o urânio enriquecido em pó, os EUA ou a China", observou. "E, ao contrário do ex-presidente Barack Obama jamais permitirei um acordo que deixe o Irã desenvolver uma arma nuclear".

Por outro lado, Trump frisou que a guerra "recomeçará imediatamente", caso o Irã ataque e mate soldados americanos.

Sobre o Líbano, o presidente americano comentou que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes do Hezbollah sobre como já é tempo de encerrar o conflito entre ambos, demonstrando otimismo sobre possível acordo.

Trump ainda minimizou o recente aumento nos preços de gasolina e disse que os custos estão "mais baixos agora do que na gestão de Joe Biden".

Os comentários aconteceram em evento para anunciar medidas de apoio à indústria de carvão nos EUA, com investimentos no valor de US$ 700 milhões. Segundo o presidente americano, o plano visa baixar os custos de energia com o "limpo e lindo" carvão e "salvar" fábricas em vários estados. Sem dar detalhes, também disse ter tido "boas reuniões" com CEOs da Ford e da General Motors.

Trump criticou projetos de energia renovável, afirmando que fontes energéticas não deveriam precisar de subsídios. "A energia eólica é mais cara do que o carvão, não tem funcionado bem e mata milhares de pássaros por ano", disse.

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