Trump volta a acusar Biden de assinar documentos com máquina e provoca democrata em rede social

Após acusar o ex-presidente Joe Biden de utilizar um auto pen — dispositivo que replica assinaturas — para assinar documentos oficiais do governo, Donald Trump voltou a provocar o democrata neste domingo (16). Em sua rede social, a Truth, ele compartilhou uma montagem na qual a foto oficial de Biden foi substituída por uma imagem do nome do presidente sendo assinado por uma máquina.

A publicação viralizou depois de ser compartilhada em uma postagem conjunta dos perfis oficiais da Casa Branca e do POTUS (sigla em inglês para President of the United States) no Instagram. “O verdadeiro presidente durante os anos Biden foi quem controlou o auto pen”, alfinetou Trump na sexta-feira (14), em outra postagem.







Na quinta-feira (13), durante uma entrevista à Fox News, o ex-presidente já havia criticado Biden, chamando-o de “incompetente” e reforçando a acusação sobre o uso do dispositivo, geralmente empregado por celebridades para reproduzir assinaturas em produtos autografados.

“Se você observar, ele assina com auto pen”, afirmou Trump. “São documentos importantes, algo que você assina com orgulho, mas quase tudo foi feito por essa máquina. Isso nunca deveria ter acontecido”, concluiu.

