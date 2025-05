Trump volta a afirmar que Canadá deveria ser 51º estado dos EUA em reunião com premier

A- A+

Recém-eleito em uma disputa marcada pelo sentimento anti-Trump, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, esteve reunido com o presidente americano, Donald Trump, nesta terça-feira (6) na Casa Branca, no primeiro encontro entre líderes vizinhos, que trocaram declarações ríspidas ao longo dos últimos meses, em meio à retórica e às medidas agressivas de Washington sobre incorporar Ottawa como um 51º estado americano e imposição de tarifas comerciais.



Frente a frente com Carney, Trump reafirmou ver vantagens na anexação do país vizinho, e disse para o premier "nunca dizer nunca", após ele rejeitar a hipótese.

O diálogo sobre a incorporação do Canadá aos EUA aconteceu dentro do Salão Oval da Casa Branca, diante de jornalistas da imprensa internacional. Em resposta à pergunta de um repórter sobre suas afirmações anteriores sobre anexar o Canadá, Trump disse que mantinha os comentários, justificando que a condição de estado americano repercutiria para o país vizinho em forma de ganhos militares e um corte massivo de impostos. O republicano afirmou que seria "um casamento maravilhoso". Carney então rebateu:

— Como você sabe pelo mercado imobiliário, há alguns lugares que nunca estão à venda — disse Carney, acrescentando que se encontrou com "os donos" do país durante a campanha eleitoral. — [O Canadá] não está à venda, nunca estará à venda.

Trump respondeu: "nunca diga nunca", ouvindo em resposta de um Carney sorridente "nunca, nunca, nunca".

O tema incômodo foi tratado de uma forma menos ríspida do que quando abordado em declarações unilaterais anteriormente, seguindo o tom cordial entre os dois líderes de campos políticos opostos. O presidente americano iniciou a reunião elogiando Carney, afirmando que a vitória eleitoral conquistada por ele foi uma das maiores da História da política ("talvez até maior que a minha", disse Trump).

Carney também começou elogiando Trump, parabenizando o trabalho do republicano na proteção das fronteiras e a prioridade dada ao trabalhador americano. O premier ainda chamou Trump de "presidente transformador" e disse que Canadá e EUA "são mais fortes quando trabalham juntos".

Canadá e EUA têm uma das maiores relações comerciais do mundo, trocando US$ 916 bilhões em bens e serviços no ano passado, de acordo com dados do US Census Bureau. Washington teve déficit comercial de US$ 36 bilhões com o Canadá em 2024, em parte impulsionado por importações de petróleo e gás.

Apesar disso, em uma publicação na rede social Truth Social antes do encontro, Trump afirmou que os EUA não precisam de "nada" do Canadá "além de sua amizade", acrescentando que "eles, por outro lado, precisam de TUDO de nós!".

Ao fim do momento de declarações públicas, os dois líderes norte-americanos seguiram para tratativas privadas. Trump garantiu que nada o faria mudar sua abordagem tarifária ao Canadá antes de entrar para o segundo momento do encontro.

Veja também