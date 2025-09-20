Dom, 21 de Setembro

EUA

Trump volta a ameaçar Afeganistão por Base Aérea de Bagram

Presidente americano fez postagem na rede social Truth

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

A retomada da Base Aérea de Bagram, no Afeganistão, pelos EUA, voltou à pauta do presidente americano, Donald Trump.

Em post na rede social Truth, ele afirmou que se o país não devolver o espaço militar "para aqueles que o construíram, os Estados Unidos, coisas ruins vão acontecer".

 

Nesta última semana, o republicano já havia registrado insatisfação com o uso, pelos afegãos, do local que, segundo ele, tem importância estratégica aos Estados Unidos pela proximidade com instalações nucleares chinesas.

