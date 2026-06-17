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INTERNACIONAL Trump volta a ameaçar Irã caso acordo não seja assinado e deve endurecer sanções contra Rússia Trump disse que quer que Israel tenha a capacidade de se defender, mas ponderou que é preciso "bom julgamento"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou que o memorando de entendimento alcançado com o Irã é "muito forte e detalhado", mas alertou sobre a possibilidade de Teerã não assinar o pacto - ainda que, segundo ele, a liderança iraniana esteja pronta para firmar o documento.

"Nunca sabemos o que pode acontecer, mas eu acho que o acordo será assinado. Se o Irã não assinar, o processo recomeçará", afirmou, em comentários para jornalistas nesta quarta-feira, após realizar uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à margem da Cúpula do G7.

Sob expectativas para a coletiva de imprensa que fará no fim da manhã para detalhar o acordo com o Irã, Trump disse que quer que Israel tenha a capacidade de se defender, mas ponderou que é preciso "bom julgamento". Nos últimos dias, houveram dúvidas sobre o compromisso israelense com o acordo que visa encerrar a guerra no Oriente Médio diante dos novos ataques contra o Líbano.

Trump voltou a dizer que avalia retomar sanções mais duras contra a Rússia, mas condicionou a imposição de restrições à Moscou ao preço do petróleo. Na ocasião, ele afirmou que teve "ótimas conversas" com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que quer encerrar a guerra no Leste Europeu.

Trump ponderou que os preços da commodity estão "tombando" e devem cair ainda mais. Momentos antes da sessão de perguntas com jornalistas, em postagem na Truth Social, Trump reafirmou que o Estreito de Ormuz será "completamente aberto" após a assinatura do acordo com o Irã e descartou a necessidade de navios europeus de desminagem na importante rota marítima.

Ao lado do presidente dos EUA, Modi celebrou o acordo entre Washington e Teerã e destacou que a reabertura de Ormuz é "essencial" para a economia global e, assim, é relevante assegurar navegação livre no local.

Sobre a relação dos EUA com a Índia, Trump disse que pretende visitar o país em algum momento no futuro, sem fornecer maiores detalhes, e que os dois países não poderiam ter uma relação mais próxima do que a atual. Ainda, no panorama geral, o presidente dos EUA disse que a reunião sobre inteligência artificial (IA) no G7 "foi ótima" e que as conversas com a Anthropic estão indo bem.

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