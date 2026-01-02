Sex, 02 de Janeiro

Trump volta a ameaçar Irã e diz que, se necessário, dará auxílio para 'manifestantes pacíficos'

Na postagem, o republicano diz que pode "vir em auxílio" de manifestantes pacíficos iranianos.

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã em uma publicação feita na Truth Social nesta sexta-feira, 2, sobre os protestos que acontecem no país contra a crise econômica.

Na postagem, o republicano diz que pode "vir em auxílio" de manifestantes pacíficos iranianos. "Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os EUA virão em seu auxílio. Estamos prontos para agir", escreveu.
 

