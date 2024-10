Trump volta a atacar Harris e diz que governo Biden 'destruiu o país'

A- A+

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca, Donald Trump, disse que a vice-presidente americana e rival democrata, Kamala Harris, é pior do que sua antiga adversária em 2016, Hillary Clinton, em discurso durante evento de campanha no Novo México, nesta quinta-feira.

"Hillary pelo menos era inteligente. Kamala não é inteligente e mente", comentou. Na ocasião, o republicano disse que os hispânicos o amam e que eles são "trabalhadores e mais inteligentes" do que Harris.

Na ocasião, o ex-presidente atacou a administração do atual presidente, Joe Biden, dizendo que ele "destruiu o país". "Eu sou capaz de arrumar o país, como fiz há quatro anos", afirmou.

Criptoativos

O ex-presidente dos EUA e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, prometeu acabar com "guerra contra criptoativos", segundo ele, empreendida pela rival democrata, a vice-presidente, Kamala Harris. O comentário foi feito no 16º aniversário do lançamento do whitepaper do bitcoin.

O candidato presidencial republicano desejou aos fãs do bitcoin um "Feliz 16º aniversário do Livro Branco de Satoshi" em sua plataforma de mídia social Truth Social e no X.com (antigo Twitter) de Elon Musk.

Trump, que adotou o universo cripto como parte de sua agenda, também reiterou algumas de suas promessas à indústria de ativos digitais. Ele disse no post que "o bitcoin será feito nos EUA" e prometeu libertar Ross Ulbricht, o fundador do mercado negro de drogas online Silk Road, que cumpre pena de prisão perpétua.

Harris, que ainda não discutiu publicamente os criptoativos longamente, disse que apoiará os ativos digitais e prometeu apoiar "uma estrutura regulatória para criptomoedas e outros ativos digitais para que os homens negros que investem e possuem esses ativos sejam protegidos".

