Trump volta a atacar imprensa e ironiza suposta renovação de contrato de apresentador da NBC
O presidente dos EUA afirmou que seria "totalmente a favor" da revogação das licenças dos veículos por apresentarem "ameaça à nossa democracia".
O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou ataques à imprensa americana ao pontuar que circula um rumor "doentio de que a Fake News NBC" teria renovado o contrato de Seth Meyers, um de seus apresentadores de talk show.
"Ele não tem audiência, talento ou inteligência, e a personalidade de uma criança insegura. Então, por que a Fake News NBC renovaria o contrato desse idiota? Eu não sei, mas com certeza vou descobrir!!!", escreveu Trump na Truth Social.
Leia também
• Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho
• Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na quarta-feira (27)
• Trump diz que acataria decisão de tribunais em caso de demissão de diretora do Fed
Anteriormente nesta semana, Trump já havia criticado as emissoras NBC News e ABC. Segundo ele, as redes estão entre as "mais tendenciosas" do país e afirmou que ambas deveriam perder suas licenças de operação pela "cobertura injusta de republicanos e/ou conservadores".
Trump afirmou que seria "totalmente a favor" da revogação das licenças dos veículos por apresentarem "ameaça à nossa democracia".