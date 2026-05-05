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ataque Trump volta a atacar o papa e afirma que Leão XIV 'está colocando os católicos em perigo' Declaração se soma a outras críticas públicas feitas pelo presidente ao líder da Igreja Católica nas últimas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (4), que o papa Leão XIV coloca os católicos "em perigo" por acreditar que "não há problema em o Irã ter uma arma nuclear".

Em entrevista ao programa do comentarista Hugh Hewitt, Trump comentava sobre sua viagem à China, prevista para a próxima semana. Durante a conversa, Hewitt disse que gostaria que o papa falasse sobre o empresário Jimmy Lai, preso em Hong Kong desde 2022 por conspiração contra a segurança nacional chinesa.

"Bem, o papa prefere falar sobre o fato de que não há problema em o Irã ter uma arma nuclear, e eu não acho isso muito bom", afirmou Trump. "Acho que ele está colocando muitos católicos e muitas outras pessoas em perigo."

"Mas suponho que, se depender do papa, ele acha perfeitamente normal o Irã ter uma arma nuclear", acrescentou.

Hewitt respondeu que o papa era de Chicago e, por isso, "precisa aprender algumas coisas". Leão nasceu em Chicago, mas também tem cidadania peruana.

A declaração se soma a outras críticas públicas feitas pelo presidente ao líder da Igreja Católica nas últimas semanas. Trump chegou a se referir ao pontífice como "fraco" e "péssimo" e disse não ser "fã" dele, além de acusá-lo de acreditar ser "aceitável que o Irã tenha armas nucleares".

Leão XIV, no entanto, nunca disse que o Irã deveria ter armas nucleares. Ele condenou a guerra em geral e defendeu as negociações de paz. Após as acusações de Trump, o papa afirmou que a missão da Igreja Católica é defender a paz. "Não tenho medo do governo Trump", disse.

Rubio se reunirá com o papa no Vaticano

Para tentar amenizar as tensões, o secretario de Estado dos EUA, Marco Rubio, viajará para a Itália nesta semana e se encontrará com o papa na Cidade do Vaticano, na quinta-feira, 7.

"O secretário se reunirá com a liderança da Santa Sé para discutir a situação no Oriente Médio e os interesses mútuos no Hemisfério Ocidental", disse o Departamento de Estado em comunicado.

"A reuniões com os homólogos italianos terão como foco os interesses de segurança compartilhados e o alinhamento estratégico", acrescentou.

Rubio tem sido frequentemente solicitado a amenizar ou explicar a retórica agressiva de Trump em relação à Europa, à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ao Oriente Médio. A disputa com o papa, porém. tem implicações políticas internas nos EUA, em meio à aproximação das eleições legislativas de meio de mandato. (Com informações da Associated Press).

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