ESTADOS UNIDOS Trump volta a criticar a Suprema Corte por decisão sobre tarifas Decisão do tribunal afirma que o presidente norte-americano não tem autoridade para impor tarifas gerais

feira (23) uma série de insultos contra a Suprema Corte e afirmou que a decisão "estúpida" que limitou sua política tarifária, na verdade, rendeu mais poderes.

Trump afirmou que a decisão do tribunal foi "ridícula, estúpida e extremamente divisiva a nível internacional", em uma publicação na plataforma Truth Social.

A Suprema Corte determinou na sexta-feira que o presidente não tem autoridade para impor tarifas gerais.

Sem apresentar uma explicação clara, Trump afirmou: "Posso usar licenças para fazer coisas absolutamente 'terríveis' a outros países, especialmente aqueles países que vêm NOS EXPLORANDO há muitas décadas".

