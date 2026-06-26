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Guerra

Trump volta a criticar ataque do Irã em Ormuz e diz que gasolina cairá para US$ 2,50 nos EUA

O presidente americano frisou que "o Irã ainda tem alguma capacidade militar, mas não muita"

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reprimir os recentes ataques do Irã no Estreito de Ormuz, ressaltando que a guerra impediu Teerã de desenvolver armamento nuclear.

"Eles não podem fazer essas coisas", disse o republicano sobre ataques iranianos à navios no Golfo Pérsico, em discurso como atração principal da conferência de Políticas da Coalizão 'Fé e Liberdade', em Washington.

O presidente americano frisou que "o Irã ainda tem alguma capacidade militar, mas não muita". Mais cedo, o mandatário comentou que o Irã atirou ao menos quatro drones de ataque unidirecional contra embarcações que atravessavam a via.

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Com a reabertura gradual de Ormuz e o recuo dos preços do petróleo, Trump ainda afirmou acreditar que a gasolina vai cair para US$ 2,50 o galão "muito em breve" nos EUA.

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