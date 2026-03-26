Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRÍTICAS

Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso "daqui a alguns meses"

O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel"

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, sai no final de uma coletiva de imprensa durante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)O presidente dos EUA, Donald Trump, sai no final de uma coletiva de imprensa durante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) - Foto: John Thys / AFP

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira, 26, que está desapontado com a falta de envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na guerra contra o Irã e pediu que a organização "se lembre disso daqui a alguns meses".

O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel" e criticou os porta-aviões do Reino Unido, ao chamá-los de "brinquedos" em reunião de gabinete.

Trump ainda voltou a comentar que a guerra deve durar de quatro a seis semanas e que os EUA estão adiantados no cronograma. "Alta dos preços do petróleo e queda do mercado de ações não têm sido tão acentuadas", acrescentou.

Leia também

• Gastos militares do Canadá e países europeus da Otan aumentaram 20% em 2025

• Trump diz que EUA 'não precisam de nada da Otan'

• Otan não confirma ataque do Irã à base do Reino Unido e EUA no Índico

Sobre política interna, o presidente frisou que na sexta-feira, 27, serão anunciadas medidas para ajudar os agricultores americanos e que o governo tomará "medidas drásticas" se o shutdown do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) continuar.

Também presente na reunião de gabinete, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as forças americanas "têm opções contra o Irã", caso um acordo não avance.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter