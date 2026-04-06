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groenlandia Trump volta a criticar Otan por causa da Groenlândia O mandatário tem ameaçado anexar a Groenlândia, mas recuou diante dos protestos dos aliados europeus

O presidente Donald Trump voltou a criticar seus aliados da Otan pela falta de compromisso na guerra com o Irã e reacendeu a disputa em torno da Groenlândia, antes da visita esta semana a Washington do secretário-geral da organização.

"Tudo começou, se quiserem saber a verdade, com a Groenlândia. Queremos a Groenlândia. Eles não querem nos dá-la. E eu disse: 'adeus'", declarou o presidente dos Estados Unidos em entrevista coletiva.

O mandatário tem ameaçado anexar a Groenlândia, um vasto território ártico sob soberania da Dinamarca, membro da aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas recuou diante dos protestos dos aliados europeus.

"A Otan é um tigre de papel", reiterou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa, e destacou que o presidente russo Vladimir "Putin não tem medo da Otan".

"Ele tem medo de nós, muito medo. Ele já me disse isso muitas vezes", afirmou.

O mandatário americano denunciou que os aliados "fizeram todo o possível" para não ajudar os Estados Unidos. "Nem sequer quiseram nos fornecer pistas de pouso", ressaltou.

O chefe da Otan, Mark Rutte, tem prevista uma reunião na quarta-feira em Washington com Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth, anunciou a Aliança na sexta-feira.

"É um cara formidável. O secretário-geral é excelente", afirmou Trump.

Rutte tenta manter o equilíbrio entre os ataques do presidente americano contra os aliados europeus, que ele classificou como "covardes", e sua defesa, sem irritar Trump.

O presidente dos Estados Unidos também atacou aliados americanos na Ásia, citando Coreia do Sul, Japão e Austrália, que acusou de terem permanecido à margem do conflito no Oriente Médio.

"Temos 45 mil soldados na Coreia do Sul para protegê-los de Kim Jong Un, com quem me dou muito bem. Ele disse coisas muito gentis sobre mim", afirmou Trump, em referência ao líder norte-coreano.

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