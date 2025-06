A- A+

CRÍTICAS Trump volta a criticar presidente do Fed e a cobrar corte nos juros dos EUA O republicano afirmou que a inflação está "completamente controlada" no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e a defender cortes nas taxas de juros. O republicano afirmou que a inflação está "completamente controlada" no país e reforçou que, diante do cenário atual, "não há razão para não cortar taxas de juros".

"Se diminuirmos taxas em um ponto, economizaremos US$ 300 bilhões por ano. Economizaríamos US$ 600 bilhões anuais com corte de dois pontos na taxa de juros", acrescentou Trump, durante evento na Casa Branca.

"'Aquele cara' Powell precisa reduzir as taxas de juros do país", disse o presidente dos EUA. Apesar disso, garantiu que não pretende demitir o "Atrasado Demais".

O norte-americano ainda sugeriu que poderia intervir em algo, sem detalhar, para forçar uma redução na taxa de juros. "Talvez eu tenha que forçar alguma coisa", disse.

Apesar das críticas, Trump mencionou que havia dado instruções a Powell para subir os juros apenas se houvesse sinais claros de inflação. "Eu disse à ele para aumentar as taxas se houver inflação em um ano", declarou, e pontuou que "disse à ele que não precisamos manter taxas de juros tão altas".



