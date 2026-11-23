Trump volta a defender restituição de Huang ao cargo de CEO da Nvidia
Às 8h07 (de Brasília), as ações da empresa saltavam 8,8% no pré-mercado de Nova York, em tentativa de recuperação após a queda na sessão anterior
O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a manifestar apoio ao ex-CEO da Nvidia Jensen Huang em uma publicação na rede Truth Social na noite do domingo, dia 22. Huang deixou o comando da fabricante de chips após a revelação de relacionamentos extraconjugais, um deles supostamente com uma espiã chinesa.
"Espero que o conselho de administração da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a empresa e também para os Estados Unidos", escreveu Trump.
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Na sexta-feira, 20, Trump já havia defendido o retorno de Huang ao cargo. Na ocasião, afirmou que "Huang tomou decisões erradas, mas é uma pessoa brilhante" e que "adoraria ver Huang de volta à Nvidia".
Às 8h07 (de Brasília), as ações da Nvidia saltavam 8,8% no pré-mercado de Nova York, em tentativa de recuperação após a queda na sessão anterior.