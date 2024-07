A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump volta a fazer comícios públicos neste sábado, pela 1ª vez com vice O comício conjunto com o senador de Ohio é o primeiro para a dupla desde que oficialmente se tornaram os indicados pelo Partido Republicano na Convenção Nacional Republicana

O candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, realiza neste sábado, às 18h (de Brasília, 17h local) seu primeiro comício público de campanha desde que foi ferido em uma tentativa de assassinato, em um evento no Estado-chave de Michigan ao lado de seu novo companheiro de chapa, JD Vance.

O comício conjunto com o senador de Ohio é o primeiro para a dupla desde que oficialmente se tornaram os indicados pelo Partido Republicano na Convenção Nacional Republicana. Trump iniciou o encontro partidário nomeando Vance como seu candidato a vice-presidente e concluiu com um discurso pedindo unidade após um ataque a tiros em 13 de julho na Pensilvânia, que deixou Trump com uma orelha ensanguentada.





"Estou concorrendo a presidente para toda a América, não metade dela, porque não há vitória em ganhar para metade da América", disse Trump na quinta-feira à noite, no que foi o discurso de convenção mais longo da história moderna, com quase 93 minutos.

Michigan é um dos Estados decisivos para o resultado da eleição presidencial. Trump ganhou o Estado por pouco mais de 10 mil votos em 2016, mas o democrata Joe Biden reverteu a situação em 2020, vencendo por uma margem de 154 mil votos a caminho da presidência. Com Vance ao seu lado, Trump fará pronunciamentos em Grand Rapids, um reduto historicamente republicano que tem apresentado uma tendência de crescente influência do Partido Democrata nas eleições recentes.

Os democratas têm dominado as eleições recentes em Michigan, mas os republicanos agora veem uma oportunidade no Estado à medida que os democratas estão cada vez mais divididos sobre se Biden deveria desistir da corrida eleitoral. O presidente insistiu que não está desistindo e tentou voltar a atenção novamente para Trump, dizendo na sexta-feira que o discurso de Trump na Convenção Nacional Republicana apresentou uma "visão sombria para o futuro".

O atual presidente dos EUA, de 81 anos, que apareceu em Detroit na semana passada, está atualmente isolado em sua casa de praia em Delaware depois de ser diagnosticado com covid-19.



