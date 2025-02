A- A+

canadá Trump volta a provocar Canadá antes de partida entre seleções de hóquei Desde que voltou à Casa Branca, o presidente lançou uma guerra comercial contra o Canadá e o México, seus parceiros no acordo comercial T-MEC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu desejo de que o Canadá se torne o 51º estado de seu país, em uma atitude provocativa horas antes do duelo entre as duas equipes nacionais de hóquei no gelo.

"Vou ligar para o nosso grande time de hóquei americano para motivá-los à vitória hoje à noite contra o Canadá, que com impostos muito mais baixos e segurança mais forte se tornará, talvez em breve, nosso amado e muito importante 51º estado”, escreveu Trump em sua rede, Truth Social.

A equipe canadense enfrentará a dos Estados Unidos nesta quinta-feira, na final do Torneio das Quatro Nações, que reúne os melhores jogadores de Canadá, Estados Unidos, Finlândia e Suécia na liga americana de hóquei no gelo (NHL).

Trump antecipou que “infelizmente” não poderá assistir ao jogo em Boston, onde são esperados cerca de 20.000 espectadores, porque participará de um evento com governadores dos EUA.

“Mas todos nós estaremos assistindo (ao jogo) e se o governador Trudeau quiser participar, ele será muito bem-vindo”, disse Trump, repetindo uma referência depreciativa que costuma usar para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

No sábado, o primeiro jogo de hóquei no gelo em nove anos entre o Canadá e os Estados Unidos virou um caos em Montreal, com três brigas entre os jogadores em nove segundos e fortes vaias ao hino dos EUA. O jogo terminou em 3 a 1 para a equipe dos EUA.

Desde que voltou à Casa Branca, em 20 de janeiro, Trump lançou uma guerra comercial contra o Canadá e o México, seus parceiros no acordo comercial T-MEC.

Veja também