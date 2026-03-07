Sáb, 07 de Março

ESTADOS UNIDOS

Trump volta a sinalizar ação contra Cuba e elogia trabalho de presidente interina da Venezuela

"Cuba está no fim da linha, será fácil. Eles estão negociando comigo e com o secretário de Estado, Marco Rubio", detalhou

Trump volta a sinalizar ação contra Cuba e elogia trabalho de presidente interina da Venezuela - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a sinalizar que Washington pode realizar uma ação contra Cuba no futuro, mas ressaltou que o foco atualmente é o Irã, ao discursar na Cúpula do "Escudo das Américas", neste sábado, 7. Segundo ele, já lhe disseram para "tomar conta" da ilha, e Trump comentou que "fará isso".

"Cuba está no fim da linha, será fácil. Eles estão negociando comigo e com o secretário de Estado, Marco Rubio", detalhou.

 

Sobre países da América Latina, Trump afirmou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, está fazendo "um ótimo trabalho", apenas porque ela está cooperando com os EUA. "Se ela não estivesse trabalhando com a gente, eu não falaria que ela está fazendo um bom trabalho", disse.

O republicano ainda disse que não deixará que cartéis governem o México e mencionou que gosta da presidente do país, Claudia Sheinbaum.

