A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump volta a sinalizar ação contra Cuba e elogia trabalho de presidente interina da Venezuela "Cuba está no fim da linha, será fácil. Eles estão negociando comigo e com o secretário de Estado, Marco Rubio", detalhou

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a sinalizar que Washington pode realizar uma ação contra Cuba no futuro, mas ressaltou que o foco atualmente é o Irã, ao discursar na Cúpula do "Escudo das Américas", neste sábado, 7. Segundo ele, já lhe disseram para "tomar conta" da ilha, e Trump comentou que "fará isso".

"Cuba está no fim da linha, será fácil. Eles estão negociando comigo e com o secretário de Estado, Marco Rubio", detalhou.





Sobre países da América Latina, Trump afirmou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, está fazendo "um ótimo trabalho", apenas porque ela está cooperando com os EUA. "Se ela não estivesse trabalhando com a gente, eu não falaria que ela está fazendo um bom trabalho", disse.

O republicano ainda disse que não deixará que cartéis governem o México e mencionou que gosta da presidente do país, Claudia Sheinbaum.

Veja também