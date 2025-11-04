A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump volta atrás e diz que subsídio alimentar será pago apenas quando shutdown chegar ao fim O shutdown federal entrou nesta terça em seu 35º dia, igualando recorde histórico de tempo de paralisação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 4, que o governo só retomará o pagamento do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês) quando a paralisação federal chegar ao fim, em uma nova guinada após sinalizar, no início da semana, que o benefício seria parcialmente financiado.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que os benefícios do SNAP, "que aumentaram em bilhões e bilhões de dólares (MUITAS VEZES!) durante o desastroso mandato de Joe Biden", serão pagos "apenas quando os radicais democratas de esquerda abrirem o governo, o que podem fazer facilmente - e não antes!".

O shutdown federal entrou nesta terça em seu 35º dia, igualando recorde histórico de tempo de paralisação.

A mensagem reverte a posição expressa na segunda-feira, quando o Departamento de Agricultura havia anunciado o uso de um fundo emergencial de US$ 4,65 bilhões para cobrir cerca de metade dos pagamentos normais do programa neste mês, após ordens judiciais que obrigaram o governo a manter o SNAP em operação.

O impasse ocorre em meio ao fracasso das negociações orçamentárias no Congresso, ainda sem perspectiva de resolução. O SNAP, que atende aproximadamente 42 milhões de americanos e custa mais de US$ 8 bilhões por mês, é um dos programas sociais mais afetados. Nesta tarde, a secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, alertou que os auxílios-desemprego também podem não ser pagos devido ao shutdown.

Veja também