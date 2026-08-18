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PRESIDENTE DOS EUA Trump votou por correio, apesar de criticar esse método Presidente dos Estados Unidos solicitou uma cédula de votação por correio em julho e a devolveu na semana passada, segundo relatos da imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou por correio nas primárias republicanas realizadas nesta terça-feira (18) na Flórida, apesar de ter denunciado várias vezes a prática como "corrupta" e de ter tentado limitar seu uso nas eleições de meio de mandato de novembro.

De acordo com os registros eleitorais do distrito de Palm Beach, onde tem residência, Trump solicitou uma cédula de votação por correio em julho e a devolveu na semana passada, segundo relatos da imprensa.

Há anos, Trump afirma, sem apresentar provas, que o voto por correio é altamente vulnerável a fraudes e vincula isso à sua falsa alegação de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada.

"O voto por correio é inerentemente corrupto", disse o presidente republicano em julho, em um discurso sobre segurança eleitoral.

A Casa Branca afirmou que não há contradição neste caso, já que Trump está fora da Flórida, uma das exceções à legislação promovida pelo presidente.

"Como o presidente indicou, a lei SAVE America prevê exceções sensatas para o voto por correio para americanos com doenças, deficiências, em serviço militar ou que estejam viajando, mas o voto universal por correio não deveria ser permitido porque é altamente suscetível a fraudes", disse a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, à AFP.

"Como todos sabem, o presidente tem residência em Palm Beach e participa das eleições na Flórida, mas é óbvio que ele mora principalmente na Casa Branca, em Washington, D.C. Isso não é uma novidade", acrescentou.

As autoridades da Casa Branca afirmaram que Trump não visita a Flórida há vários meses.

A lei da Flórida permite que qualquer eleitor registrado solicite uma cédula de votação por correio, embora o estado, controlado pelos republicanos, tenha recentemente endurecido os controles de identificação.

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