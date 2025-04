A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump x Obama: levantamento aponta quem venceria hipotética eleição para presidente dos EUA De acordo com análise da Overton Insights, apenas 32% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com situação econômica do país, enquanto 65% expressaram insatisfação

Uma pesquisa recente revelou quem venceria no cenário hipotético em que Donald Trump e Barack Obama se enfrenriam nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. De acordo com a análise, conduzida pela Overton Insights entre 24 e 28 de março em uma amostra de 1.200 eleitores, Obama venceria Trump por 53% a 47% dos votos, respectivamente.

Mas a análise revelou outros pontos interessantes: atualmente, apenas 42% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o estado atual dos Estados Unidos, enquanto 56% disseram estar insatisfeitos. Além disso, 70% dos que se identificaram como republicanos expressaram sua satisfação, enquanto apenas 19% dos democratas compartilhavam esse sentimento.





Da mesma forma, os eleitores conservadores demonstraram alta aprovação da direção atual, com 66% de satisfação, em comparação com apenas 16% entre os liberais. Em relação à participação eleitoral em 2024, 71% dos que votaram em Donald Trump ficaram satisfeitos, em comparação com apenas 15% dos que apoiaram Kamala Harris na última eleição presidencial.

Direção econômica: eixo central

De acordo com a análise da Overton Insights, a perspectiva econômica também não era animadora para o governo Trump. Apenas 32% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com a situação econômica do país, enquanto 65% expressaram insatisfação.

Abaixo, um pouco do que os entrevistados disseram sobre a atual economia dos EUA, segregada por ideologias e afinidades políticas:

Entre os republicanos, 55% concordaram, em comparação com apenas 16% dos democratas.

Cinquenta e três por cento dos que apoiaram Donald Trump em 2024 viam a economia de forma positiva, em comparação com apenas 13% dos que votaram em Kamala Harris.

Os conservadores lideraram em aprovação com 52%, superando em muito os moderados e liberais com 27% e 15%, respectivamente.

A insatisfação foi especialmente alta entre os independentes, com 76%, e entre os eleitores de Harris, com 85%.

