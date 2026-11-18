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Internacional Trump, Xi e Putin se cumprimentam na China, às vésperas de cúpula histórica Ambos se encontram antes de ocuparem seus lugares para uma foto de grupo na cúpula da Apec, em Shenzhen

Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia trocaram seus primeiros cumprimentos na China nesta quarta-feira (18), um dia antes de sua histórica reunião trilateral.

Imagens de vídeo mostraram o russo Vladimir Putin apertando a mão do americano Donald Trump, e ambos trocando palavras de cortesia com o anfitrião Xi Jinping, antes de ocuparem seus lugares para uma foto de grupo na cúpula da Apec, em Shenzhen.

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