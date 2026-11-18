Internacional
Trump, Xi e Putin se cumprimentam na China, às vésperas de cúpula histórica
Ambos se encontram antes de ocuparem seus lugares para uma foto de grupo na cúpula da Apec, em Shenzhen
O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), prepara-se para cumprimentar o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto o presidente chinês, Xi Jinping, observa, antes do banquete de boas-vindas na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) - Foto: Iori Sagisawa/POOL/AFP
Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia trocaram seus primeiros cumprimentos na China nesta quarta-feira (18), um dia antes de sua histórica reunião trilateral.
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Imagens de vídeo mostraram o russo Vladimir Putin apertando a mão do americano Donald Trump, e ambos trocando palavras de cortesia com o anfitrião Xi Jinping, antes de ocuparem seus lugares para uma foto de grupo na cúpula da Apec, em Shenzhen.