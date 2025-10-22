A- A+

EUA Trump: Xi pode ter uma grande influência em Putin, iremos conversar sobre Rússia-Ucrânia Presidente disse que tomará medidas rápidas sobre a carne bovina para reduzir os preços e que pode ir à Suprema Corte para o caso de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, projetou fazer "um acordo sobretudo" com a China, incluindo soja, em comentários para jornalistas nesta quarta-feira, 22.

Ele afirmou que, quando conversar com seu homólogo chinês, Xi Jinping, irá discutir inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia e a compra de petróleo russo por Pequim.

Trump apontou que o presidente chinês pode ter uma "grande influência" sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

"Acho que Putin agora deseja negociar com a Ucrânia. Não queremos que a Rússia tenha toda a Ucrânia", afirmou, acrescentando que Putin mencionou uma desescalada nuclear, o que o deixa "bem".



O presidente disse que tomará medidas rápidas sobre a carne bovina para reduzir os preços e que pode ir à Suprema Corte para o caso de tarifas.

