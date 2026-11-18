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Internacional Trump, Xi, Putin: três presidentes, três agendas diferentes Confira a lista de prioridades de cada um

Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, os três chefes de Estado mais poderosos do mundo, exibirão em Shenzhen certa unidade, mas na realidade cada um chegará à reunião trilateral de quinta-feira (19) com seus próprios objetivos, às vezes divergentes.

Confira a lista de prioridades de cada um.

Putin: a foto e a Ucrânia

Para Vladimir Putin, participar da reunião trilateral é um reconhecimento do status de potência mundial da Rússia, apesar de seu enfraquecimento econômico, provocado pelas sanções e pela invasão da Ucrânia, e legitima seu papel no cenário internacional.

"Uma reabilitação política deste tipo seria uma vitória, mesmo na ausência de concessões sobre o futuro territorial da Ucrânia ou sobre as sanções", avalia Tsiporah Fried, do Hudson Institute.

Sobre a Ucrânia, o presidente russo tentará fazer com que sua visão seja adotada.

"Ele quer falar sobre a Ucrânia sem que a Ucrânia esteja presente à mesa de negociações. Ele quer que Rússia, Estados Unidos e China decidam o destino geopolítico de todos os demais", afirma Fredrik Wesslau, do European Council on Foreign Relations (ECFR).

Isto não significa que o diálogo será "uma discussão secreta entre grandes potências para repartir o mundo", disse Wang Wen, da Universidade Renmin, da China.

Na verdade, embora todos considerem que a ordem multilateral chegou ao fim e que seus três países têm interesses em territórios vizinhos (Estados Unidos no Canadá ou na Groenlândia, Rússia na Ucrânia, China nas águas filipinas ou vietnamitas), Xi Jinping não quer parecer uma potência imperialista.

Trump: a questão nuclear e deixar as eleições para trás

Donald Trump afirma há algum tempo que deseja abordar com a Rússia e a China a questão do controle de armamentos, já que pouco restou dos tratados da Guerra Fria.

Ele se preocupa com um mundo em que os Estados Unidos teriam que enfrentar, ao mesmo tempo, as potências nucleares russa e chinesa, o que alguns analistas chamam de "o problema dos três corpos".

"Vamos falar de desnuclearização", garantiu o presidente americano.

Mas Pequim não tem nenhuma intenção de ficar presa a um acordo trilateral.

A China ainda não alcançou paridade estratégica com Washington e Moscou e, além disso, como lembra Tong Zhao, do centro de pesquisas Carnegie, "privilegia as discussões nucleares bilaterais com os Estados Unidos" porque isso lhe permite usar o tema "como alavanca diplomática".

"O país pode suspender as discussões em reação a políticas americanas às quais se opõe em questões consideradas prioritárias", como as vendas de armas a Taiwan, explica.

Trump também quer falar sobre o Irã, mas, sobretudo, superar a derrota eleitoral republicana nas eleições de meio de mandato.

"Normalmente, depois de eleições de meio de mandato ruins, é assim que os presidentes fazem um reajuste e lembram a outros líderes que continuam no comando da política externa", disse Edgard Kagan, do Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Xi: previsão e estabilidade

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, resume o objetivo de seu país: "Preservação da paz mundial e promoção da estabilidade estratégica".

Diante dos desafios que pesam sobre seu modelo econômico, como a dívida, a demografia ou a desaceleração, a China se adapta mal às ações repentinas de Trump ou Putin.

"Ele aproveitará a oportunidade para se afirmar como uma potência que agrega e projetar uma imagem de estabilidade", avalia Wen-ti Sung, da Universidade Nacional da Austrália.

Pequim deseja "propor uma mesa de negociação para apaziguar os conflitos", afirma Wang Wen.

Xi Jinping também desconfia dos efeitos do escândalo da Nvidia.

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