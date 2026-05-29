A- A+

EUA Trump zomba de Jill Biden por revelações sobre desempenho do marido em debate Jill disse que pensou que seu marido, Joe, estava sofrendo um derrame durante um debate eleitoral de 2024

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zombou nesta sexta-feira (29) de Jill Biden por ter dito que pensou que seu marido, Joe, estava sofrendo um derrame durante um debate eleitoral de 2024, acusando a ex-primeira-dama de ser uma má esposa.

Durante uma turnê de promoção de seu próximo livro sobre a vida na Casa Branca, Jill Biden mencionou o desastroso debate que levou o então presidente democrata, Joe Biden, a abandonar sua tentativa de reeleição.

"Jill Biden aparece agora para admitir, finalmente, que NÃO sabia o que estava acontecendo com 'Sleepy Joe' [Joe Dorminhoco] durante nosso espetacular e muito assistido debate presidencial de 2024", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.

"Ela disse que pensou que ele estava sofrendo um 'derrame cerebral', entre outras coisas realmente graves; e, no entanto, nunca correu para subir ao palco para ajudar seu marido aflito, como qualquer boa esposa faria".

"A única coisa que ela esqueceu de mencionar foi o quanto eu estava indo bem antes de seu colapso quase total", disse Trump, insistindo que foi seu próprio desempenho que fez Joe Biden "simples e claramente 'travar'".

As revelações de Jill Biden reacenderam as disputas internas no Partido Democrata em torno da idade de Biden, justamente quando o partido, fragilizado, esperava virar a página e se concentrar nas cruciais eleições de meio de mandato de novembro nos Estados Unidos.

No debate contra o republicano Trump, em junho de 2024, Biden - que então tinha 81 anos - titubeou ao falar e ficou olhando de boca aberta.

"Enquanto eu o observava, pensei: 'Meu Deus, ele está sofrendo um derrame'. E morri de medo", relatou Jill Biden no programa "CBS News Sunday Morning", segundo um trecho divulgado na quarta-feira.

Em suas memórias, "View from the East Wing" ("Vista da Ala Leste") - que serão publicadas em 2 de junho -, Jill Biden também se perguntou se seu marido teria tomado acidentalmente um comprimido para dormir ou um xarope para tosse com codeína.

Logo depois do debate, Jill Biden elogiou publicamente o desempenho do marido, dizendo a ele diante de seus apoiadores: "Joe, você fez um trabalho magnífico. Respondeu a todas as perguntas; sabia todos os dados".

No livro, no entanto, Jill Biden conta que seu marido perguntou se havia arruinado o debate, ao que ela respondeu: "Sim, arruinou".

Posteriormente, Joe Biden se retirou da disputa pela Casa Branca em favor de sua vice-presidente, Kamala Harris, que acabou perdendo para Trump.

Veja também