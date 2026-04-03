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GUERRA

Trump diz à NBC News que derrubada de jato dos EUA não afetará negociações com Irã

O presidente dos Estados Unidos não quis falar sobre a missão de resgate do piloto

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Ken Cedeno / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à NBC News que a derrubada de um jato americano pelo Irã não afetará as negociações com o país persa. O republicano ainda se recusou a discutir sobre a missão de busca e resgate em andamento.
 

"Não, de forma alguma. Não, é guerra. Estamos em guerra", disse Trump, quando questionado se os eventos do dia afetariam as negociações, em entrevista por telefone à NBC News.
 

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