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EUA Senador republicano defende que Trump formalize guerra contra Irã no Congresso Segundo parlamentar, declaração formal é necessária para o presidente adquirir mais financiamentos

O senador republicano John Curtis, de Utah, disse nesta sexta-feira, 3, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa de uma declaração formal de guerra no Congresso americano se quiser adquirir mais financiamentos a operações militares no Irã.



"Não posso apoiar o financiamento de novas operações militares sem uma declaração formal de guerra do Congresso", escreveu Curtis na rede social X, mencionando, contudo, que apoia as ações de Trump "em defesa dos nossos interesses de segurança nacional no Oriente Médio".

O senador diz ainda que é preciso ser realista quanto à história e à Constituição americana.

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