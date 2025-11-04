Ter, 04 de Novembro

INUSITADO

Truque de limpeza doméstica inusitado e fácil viraliza nas redes sociais; conheça

Internautas atestaram que a dica funciona em diferentes partes da casa

Sacola plástica ganhou novo uso com o truqueSacola plástica ganhou novo uso com o truque - Foto: EBC/Divulgação

A sacola plástica ganhou uma nova maneira de ser utilizada. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais e já acumula 2 milhões de visualizações na plataforma de vídeo TikTok, uma criadora de conteúdo afirma que aplicar água e detergente neutro a uma sacola plástica pode revolucionar a limpeza doméstica.

O truque consiste em aplicar a mistura na sacola e esfrega-la em superfícies sujas para garantir um efeito de brilho. Isso vale para locais como box e espelho do banheiro e o cooktop na cozinha. Mas também pode ser uma forma de limpar outros locais com vidro, por exemplo.

Outra forma de utilizar a sacola plástica citada é coloca-la seca presa à base com cerdas da vassoura, para que a sujeira saia com maior facilidade.

Além disso, nos comentários de diversas postagens relacionadas ao truque, internautas afirmam que as dicas foram úteis e até mesmo a comparam à invenção da airfryer.

