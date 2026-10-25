ELEIÇÕES 2026
TSE diz que contagem dos votos será retomada às 19h
Totalização parou após horário de votação ter sido ampliado
A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas - Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que a totalização dos votos do segundo turno será retomada às 19h.
A contagem dos votos foi interrompida após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o horário de votação em duas horas após o horário oficial, que terminaria às 17h em todo o país.
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Segundo o tribunal, a votação segue em andamento apenas em seções que estavam abertas após a decisão.
A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas.