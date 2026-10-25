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ELEIÇÕES 2026

TSE diz que contagem dos votos será retomada às 19h

Totalização parou após horário de votação ter sido ampliado

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A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradasA contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas - Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que a totalização dos votos do segundo turno será retomada às 19h.

A contagem dos votos foi interrompida após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estendeu o horário de votação em duas horas após o horário oficial, que terminaria às 17h em todo o país. 

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Segundo o tribunal, a votação segue em andamento apenas em seções que estavam abertas após a decisão. 

A contagem dos votos foi suspensa às 17h06, com 1.225 das 499.248 seções apuradas. 

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