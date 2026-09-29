Ter, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça29/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Greve

TST determina fim da greve da Caixa e manda repor dias parados

Plano de saúde terá reajuste, mas modelo de contribuição não vai mudar

Reportar Erro
Dias parados devem ser compensados em 180 diasDias parados devem ser compensados em 180 dias - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou o fim da greve e o retorno imediato dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal às atividades ao julgar, nesta terça-feira, o pedido de dissídio apresentado pelo banco. Os dias parados poderão ser compensados em até 180 dias.

A paralisação nacional começou em 10 de setembro e estava afetando o sistema de compensação, pagamento de benefícios sociais e financiamentos habitacionais e de veículos no programa Mover, que permite o financiamento para compra de motos e carros por trabalhadores por aplicativo.

Na sexta-feira passada, o ministro Maurício Godinho, do TST, já tinha determinado ao comando de greve a manutenção de 60% do efetivo, no mínimo, sob pena de multa.

A decisão do TST desta terça-feira manteve o reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 0,6% para a categoria, com vigência de 1º de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027. O aumento foi negociado em conjunto com a Federação Nacional de Bancos (Fenaban).

As demais cláusulas foram discutidas individualmente, mas não houve acordo entre representantes dos trabalhadores e a Caixa principalmente em relação ao plano de saúde.

O relator destaca no voto que esse é um dos principais pontos de divergência entre a Caixa e as entidades sindicais.

banco alegou que o atual modelo não é sustentável, defendendo aumento das contribuições dos trabalhadores. O déficit projetado para este ano é de R$ 740 milhões, segundo a instituição.

As entidades sindicais solicitaram ao TST a realização de uma perícia contábil nas contas do plano, o que foi rejeitado pela corte porque poderia atrasar o processo.

Com isso, o tribunal decidiu manter as regras previstas na norma coletiva anterior. Os valores previstos no plano deverão ser atualizados pelo mesmo índice do reajuste salarial, de INPC + 0,6%, mantendo todas as demais regras, inclusive a mensalidade do titular no valor de 3,5% da remuneração, com teto limitado a 7% da remuneração.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter